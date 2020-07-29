Суд арестовал водителя автомобиля, нарушавшего правила во время акций в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска признал одного из участников несогласованных акций в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала виновным в нарушении порядка проведения митинга. Как сообщил в среду ТАСС представитель суда, водителю назначили наказание в виде административного ареста на восемь суток.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля. Во вторник сотрудники правоохранительных органов задержали одного из ее участников - водителя автомобиля с нанесенными на него плакатами в поддержку Фургала.

"Ростиславу Смоленскому назначено наказание в виде административного ареста на восемь суток", - сказал представитель суда. Согласно документам суда, на мужчину составлены протоколы об административном правонарушении по чч. 5 и 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов").

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона участвовал в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, которые совершила организованная преступная группа в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначили Михаила Дегтярева, возглавлявшего комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Как накануне заявил Дегтярев в интервью газете "Коммерсант", сотрудники правоохранительных органов ведут себя корректно, следя за соблюдением порядка на несогласованных акциях. При этом он отметил, что действия "приезжих организованных провокаторов" своевременно пресекаются.