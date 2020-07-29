В Москве в ДТП с автобусом и грузовиком четыре человека пострадали и один погиб

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, пострадали четыре человека и один погиб", - сказал собеседник агентства.

Около 6 утра на пересечении Ташкентской улице с Рязанским проспектом столкнулись грузовая "Газель" и рейсовый автобус "Лиаз".

На месте находятся пять нарядов скорой помощи. Причины аварии устанавливаются.

В новость были внесены изменения (06:54 мск) - увеличилось количество пострадавших