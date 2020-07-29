{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве в ДТП с автобусом и грузовиком четыре человека пострадали и один погиб

Причины аварии устанавливаются

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, пострадали четыре человека и один погиб", - сказал собеседник агентства.

Около 6 утра на пересечении Ташкентской улице с Рязанским проспектом столкнулись грузовая "Газель" и рейсовый автобус "Лиаз".

На месте находятся пять нарядов скорой помощи. Причины аварии устанавливаются.

В новость были внесены изменения (06:54 мск) - увеличилось количество пострадавших

Теги
Россия
В Оренбуржье продлили срок ареста иеромонаху, обвиняемому в преступлениях против детей
40-летнему мужчине предъявлили обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних
Читать полностью