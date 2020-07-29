В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

УЛАН-УДЭ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Республики Бурятия усилили спасателями и парашютистами-десантниками группировку, которая занимается поиском пропавшего 19 июля самолета Ан-2. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя республиканского правительства по вопросам безопасности Петр Мордовский.

"Сейчас 56 человек там (в зоне поиска) находятся. Мы отравляем [еще] 36 с республики. Это шесть спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, 20 парашютистов-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов - опытные таежники, которые умеют ходить в горной лесистой местности. И десять сотрудников МЧС вместе с психологом также выдвинулись. Буквально завтра-послезавтра мы еще подготовим несколько парашютистов-десантников", - сказал Мордовский.

По его словам, в среду, когда облет территории завершит вертолет Ми-8, будет запущен частный беспилотный летательный аппарат, доставленный из Новосибирска. В четверг к поискам будет подключен беспилотник, который выделяет Восточный военный округ. Власти Бурятии также подали заявку в МЧС России о выделении вертолета Ми-8, с которого парашютисты-десантники смогут спускаться для обследования территории.

В среду в районе села Тибельти Иркутской области на границе с Бурятией работают спасатели, которые проверяют информацию о срезанных верхушках кедров, которые могло повредить воздушное судно. В наземных поисках участвуют также два отряда добровольцев. Мордовский сообщил, что за время поисков самолета обследована территория на площади более 16 тыс. кв. км. Поиски осложняет сложный рельеф местности и отсутствие точной информации о маршруте следования судна.