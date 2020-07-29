Следственный комитет Сахалинской области возбудил дело в отношении экс-чиновницы и ее мужа

ТАСС, 29 июля. Следственное управление Следственного комитета РФ по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора Сахалинского областного ресурсного центра по образованию в сфере культуры и искусства и ее бывшего супруга. Фигуранты дела подозреваются в мошенничестве, сообщается на сайте регионального СКР в среду.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора государственного бюджетного учреждения культуры "Сахалинский областной ресурсный центр по образованию в сфере культуры и искусства" и ее бывшего супруга. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Сахалинской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемая вступила с мужем в преступный сговор. Они заключили контракт на общую сумму 1 млн 730 тыс. рублей между учреждением культуры, которое возглавляла женщина, и компанией, фактическим руководителем которой являлся ее супруг. По контракту предприятие должно было организовать социально-бытовые условия, питание и проживание 34 детей во время второй осенней сессии учебно-творческой лаборатории "Сахалинский детский симфонический оркестр".

В техническом задании контракта была прописана потребность в предоставлении гостиничных номеров и двух залов для репетиций. "Вместе с тем условия контракта были выполнены за счет оплаты аналогичных мероприятий в рамках заключенного ранее контракта, а также путем безвозмездного предоставления площадок для проведения соответствующих мероприятий. В результате совместных незаконных действий подозреваемой, использовавшей свое служебное положение, и ее бывшего супруга путем обмана произведено хищение бюджетных средств, <…> которыми они в дальнейшем распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении СК.

По уголовному делу проводятся следственные действия, расследование продолжается.