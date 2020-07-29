В Оренбуржье продлили срок ареста иеромонаху, обвиняемому в преступлениях против детей

ОРЕНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Бугурусланский районный суд продлил срок содержания в СИЗО для запрещенного в священнослужении на время следствия иеромонаха Климента (Кораблева), обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель суда.

"Обвиняемому продлили меру пресечения [в виде ареста] до 29 сентября", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о продлении меры пресечения для Кораблева.

Ранее следственные органы сообщили, что в Оренбургской области 40-летнего мужчину обвинили в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По их данным, в 2019 году он совершил ряд преступлений в отношении троих несовершеннолетних. В мае этого года обвиняемого арестовали, затем дважды продлевали срок содержания под стражей.

На сайте Бузулукской епархии сообщается, что иеромонах Климент (Кораблев) 2 мая запретили участововать в священнослужении "на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося".