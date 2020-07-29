Расстрелявшие силовика в Ингушетии похитили его табельное оружие

МАГАС, 29 июля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело после смерти сотрудника правоохранительных органов в Ингушетии. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК, нападавшие похитили табельное оружие убитого.

"По данным следствия, 28 июля примерно в 18:30 на расстоянии около 300 м от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" на окраине сельского поселения Яндаре Назрановского муниципального района республики неустановленные лица произвели выстрелы из огнестрельного оружия в 32-летнего жителя республики, являющегося сотрудником правоохранительных органов, который от полученных ранений скончался на месте. После совершения преступления злоумышленники похитили табельное оружие потерпевшего и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

Нападавших разыскивают. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 2 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору") и ч. 3 ст. 226 ("Хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору") УК РФ.

В пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия ТАСС сообщали, что погибший являлся сотрудником вневедомственной охраны.