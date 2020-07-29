В Москве водитель столкнувшейся с автобусом "Газели" превысил разрешенную скорость

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Водитель "Газели", которая столкнулась с автобусом на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в Москве, двигался со скоростью 87 м/ч при разрешенных 60 км/ч. По предварительным данным, в автобусе погиб один человек, 4 пострадали, также два пострадавших в "Газели". Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"У автомобиля, который столкнулся с автобусом на Рязанском проспекте, была зафиксирована скорость 87 км/ч. Разрешенная скорость на участке - 60 км/ч", - говорится в публикации.

Там уточняется, что из-за аварии движение по Рязанскому проспекту ограничено до одного ряда в сторону центра, перекрыто два ряда из трех. "Для объезда можно использовать СВХ или Волгоградский проспект. Также движение осложнено по ул. Ташкентская в сторону Рязанского проспекта", - сообщается в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что около 06:10 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы произошло ДТП с участием автобуса №209 и автомобиля "Газель". По предварительным данным, водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом, пересекавшим перекресток. Также имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Водитель автобуса - грамотный профессионал, имеет 40-летний стаж вождения. В этот день на маршруте он отработал только 2 часа. По предварительным данным, в автобусе погиб один человек, 4 пострадали, также два пострадавших в Газели", - сообщили в пресс-службе департамента.