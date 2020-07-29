Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Всего в ДТП пострадали 8 человек. Из них пятеро были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось об одной погибшей и пятерых пострадавших.

По его словам, в автобусе находились около 30 человек, двое пострадавших были заблокированы. Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы деблокировали пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Кроме того, в результате аварии произошел разлив топлива. "Для того чтобы не допустить загорания, пожарные произвели смыв дизельного топлива на площади 10 кв. метров при помощи ствола-распылителя высокого давления", - сообщили в департаменте.

В среду около 06:00 утра на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы столкнулись грузовик "Газель" и рейсовый автобус. По предварительным данным, водитель "Газели" столкнулся с автобусом, проехав на запрещающий сигнал светофора.