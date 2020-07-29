Неизвестные повредили 30 надгробий на кладбище на востоке Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Неизвестные повредили 30 надгробий на кладбище на проспекте Александровской Фермы Фрунзенского района в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Невского района Санкт-Петербурга поступило заявление от представителя обслуживающий организации кладбища на проспекте Александровской Фермы о повреждении надгробных сооружений. По уточненной информации, повреждены 30 надгробий", - сказано в сообщении. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На проспекте Александровской Фермы расположено кладбище Памяти жертв 9-го января. Его основали в 1871 году по указу императора Александра II. Позже были созданы территории для иноверческих захоронений - лютеранская, католическая и еврейская (впоследствии самостоятельное Преображенское еврейское кладбище). В советское время Преображенское кладбище было названо кладбищем Памяти жертв 9-го января ввиду расположенных там массовых захоронений жертв Кровавого воскресенья.