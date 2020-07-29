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В Башкирии после ДТП с грузовиком и микроавтобусом возбудили дело

В результате происшествия два человека погибли, еще шесть пострадали

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Салаватском районе Башкирии, в результате которого погибли два и пострадали шесть человек. Водитель грузовика допустил занос полуприцепа на встречную полосу, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"Следственным подразделением отдела МВД России по Салаватскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Проводятся первоначальные следственные действия", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, 28 июля на 14-м км автодороги Кропачево - Месягутово - Ачит в условиях дождя водитель грузовика MAN на опасном участке не справился с управлением и допустил занос пустого полуприцепа на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. Затем Ford совершил удар о следовавший попутно "КамАЗ", груженный арматурой. В результате ДТП две пассажирки автобуса умерли на месте, еще шестеро человек, в том числе восьмилетний ребенок, были госпитализированы.

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