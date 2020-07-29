Суд продлил арест экс-начальнику ГУ ФСИН по Ростовской области Даххаеву

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Суд продлил срок содержания под стражей бывшего начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении государственной тайны, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Ростовского областного суда.

"Арест Даххаева продлен до 27 октября 2020 года", - сказал собеседник агентства.

В июне дело в отношении Даххаева поступило на рассмотрение в Ростовский областной суд. Процесс проходит в закрытом режиме.

Даххаев был задержан 13 ноября 2019 года. Как сообщал ТАСС адвокат Александр Заманский, его подзащитному вменяют разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации.