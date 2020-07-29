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Экс-глава департамента строительства НАО подозревается в превышении полномочий

Ущерб бюджету от его действий составил не менее 60 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, который подозревается злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету на сумму не менее 60 млн рублей. Об этом в среду сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех многоквартирных домов в НАО, в которых были не окончены строительно-монтажные, пуско-наладочные и иные виды работ. На основании подписаных документов не менее 60 млн рублей бюджетных средств перечислились застройщику.

Теги
РоссияАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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