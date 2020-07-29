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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

В суде состоится предварительное заседание по делу актера
Михаил Ефремов Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив
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Михаил Ефремов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится предварительное заседание по его делу.

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Как передает корреспондент ТАСС, Ефремова вывели из машины УФСИН Москвы в сопровождении сотрудников ведомства и завели в здание суда через конвойный вход. 

Заседание назначено на 11:00 мск, оно состоится в закрытом режиме. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил ТАСС, что направил в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, так как он и второй защитник актера Екатерина Шаргародская находятся в командировке.

На предварительном слушании суд, как правило, рассматривает ходатайства сторон, назначает дату рассмотрения дела по существу и продлевает меру пресечения. Срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа. Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что гособвинение будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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