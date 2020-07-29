{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии в лесу обнаружили блиндаж предполагаемых убийц росгвардейца

По данным источника ТАСС, рядом со своим укрытием преступники установили растяжку

МАГАС, 29 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на месте обстрела автомобиля сотрудника Росгвардии нашли в лесу блиндаж нападавших. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На эту тему

"После инцидента правоохранители обнаружили в лесополосе рядом с местом убийства росгвардейца блиндаж и растяжку. На данный момент идет поиск нападавших", - сказал источник. По его словам, нападавшие расстреляли машину росгвардейца, когда поняли, что он является сотрудником правоохранительных органов. "Трое мужчин в камуфляже поговорили с ним и заметили наличие у него пистолета. Когда они поняли, что он сотрудник правоохранительных органов, открыли по нему огонь, а после забрали с собой его пистолет. Девушка, которую подвозил росгвардеец, успела выскочить из машины и убежать", - добавил собеседник агентства.

ТАСС не располагает пока официальным подтверждением этой информации.

Во вторник в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия сообщили, что погибший являлся сотрудником вневедомственной охраны. Мужчину нашли мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ".

Теги
РоссияИнгушетия
В Марий Эл депутата приговорили к пяти годам колонии за ДТП со смертельным исходом
В 2019 году он сбил подростка, который умер на месте происшествия
Читать полностью