В Ингушетии в лесу обнаружили блиндаж предполагаемых убийц росгвардейца

МАГАС, 29 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на месте обстрела автомобиля сотрудника Росгвардии нашли в лесу блиндаж нападавших. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"После инцидента правоохранители обнаружили в лесополосе рядом с местом убийства росгвардейца блиндаж и растяжку. На данный момент идет поиск нападавших", - сказал источник. По его словам, нападавшие расстреляли машину росгвардейца, когда поняли, что он является сотрудником правоохранительных органов. "Трое мужчин в камуфляже поговорили с ним и заметили наличие у него пистолета. Когда они поняли, что он сотрудник правоохранительных органов, открыли по нему огонь, а после забрали с собой его пистолет. Девушка, которую подвозил росгвардеец, успела выскочить из машины и убежать", - добавил собеседник агентства.

ТАСС не располагает пока официальным подтверждением этой информации.

Во вторник в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия сообщили, что погибший являлся сотрудником вневедомственной охраны. Мужчину нашли мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ".