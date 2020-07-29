Ефремов не стал отвечать на вопрос журналистов о признании вины

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, перед судом отказался отвечать на вопросы журналистов, признает ли он вину.

Как передает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, его несколько раз спросили, действительно ли он отказался признавать вину, но Ефремов промолчал, ничего не ответив. Он одет в синие джинсы и темно-синюю куртку, на голове у него бейсболка, а на лице защитная маска. Начала суда он ожидает в комнате приставов, где рядом с ним находится инспектор УФСИН.

В среду в Пресненском суде должно пройти предварительное слушание по делу Ефремова. Оно назначено на 11:00. Адвокат артиста заявил ходатайство о переносе заседания на дату после 5 августа.