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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов не стал отвечать на вопрос журналистов о признании вины

Актера доставили в Пресненский суд, где должно пройти предварительное слушание по его делу

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, перед судом отказался отвечать на вопросы журналистов, признает ли он вину.

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Как передает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, его несколько раз спросили, действительно ли он отказался признавать вину, но Ефремов промолчал, ничего не ответив. Он одет в синие джинсы и темно-синюю куртку, на голове у него бейсболка, а на лице защитная маска. Начала суда он ожидает в комнате приставов, где рядом с ним находится инспектор УФСИН.

В среду в Пресненском суде должно пройти предварительное слушание по делу Ефремова. Оно назначено на 11:00. Адвокат артиста заявил ходатайство о переносе заседания на дату после 5 августа.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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