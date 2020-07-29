Ефремов во время следствия отказался от дачи показаний

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, во время следствия отказался от дачи показаний.

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Он до сих пор не дал показания. Возможно, у него такая позиция. Возможно, он сделает это в ходе судебного заседания", - сказал он.

В среду в Пресненском суде состоится предварительное слушание по делу Ефремова. Адвокат артиста заявил ходатайство о переносе заседания на дату после 5 августа.