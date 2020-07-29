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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Ефремов во время следствия отказался от дачи показаний

Предварительное слушание по делу актера состоится в Пресненском суде

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, во время следствия отказался от дачи показаний.

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ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Он до сих пор не дал показания. Возможно, у него такая позиция. Возможно, он сделает это в ходе судебного заседания", - сказал он. 

В среду в Пресненском суде состоится предварительное слушание по делу Ефремова. Адвокат артиста заявил ходатайство о переносе заседания на дату после 5 августа.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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