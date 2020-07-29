Три подростка погибли в ДТП в Тверской области

ТАСС, 29 июля. Авария с участием двух легковых автомобилей и скутера произошла в среду в Калязинском районе Тверской области. От полученных травм погибли три подростка, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона "Пул69".

"29 июля в деревне Запрудье Калязинского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и скутера. От полученных травм на месте погибли двое подростков, которые ехали на скутере, третий подросток, также находившийся с ними, скончался в машине скорой медицинской помощи по пути следования в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты региональных управлений МЧС и МВД, обстоятельства ДТП выясняются.

Губернатор Игорь Руденя направил в Калязинский район руководителей региональных министерств здравоохранения, образования, социальной защиты населения, главного управления региональной безопасности с тем, чтобы разобраться в ситуации и принять необходимые меры. "Глава региона поручил усилить работу по профилактике ДТП в регионе. Игорь Руденя выразил соболезнования родственникам погибших подростков и поручил оказать им психологическую и иную помощь", - отмечено в сообщении.