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ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Это связано с неявкой адвокатов обвиняемого
Михаил Ефремов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.

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Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого", - сказали агентству.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил ТАСС, что направил в суд ходатайство с просьбой перенести заседание на дату после 5 августа, так как он и второй защитник актера Екатерина Шаргародская находятся в командировке.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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