СБУ задержала организаторов взрывов у метро в Киеве

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. Об этом в среду сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба произвела задержание быстро и слажено", - сказано в сообщении СБУ в Facebook. Двум задержанным, по данным ведомства, предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Терроризм".

По версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская", в жилом доме в Киеве и заложили бомбу возле метро "Минская". "После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера. В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинов на общую сумму около $500 тыс. на электронный кошелек", - добавили в СБУ.

На станции метро "Шулявская" на проспекте Победы в Киеве 17 июля произошел взрыв. Следователи установили, что взрывное устройство сработало в мусорной урне. В результате пострадал 22-летний студент. 21 июля правоохранительные органы по факту взрыва возбудили дело по статье "Терроризм".