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В Марий Эл депутата приговорили к пяти годам колонии за ДТП со смертельным исходом

В 2019 году он сбил подростка, который умер на месте происшествия

ТАСС, 29 июля. Депутата Собрания депутатов одного из сельских поселений Волжского района Марий Эл приговорили к пяти годам колонии общего режима за то, что он сбил подростка в 2019 году. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СКР по республике.

"Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя депутату назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В настоящее время решение суда обжаловано стороной защиты", - говорится в сообщении.

38-летнего депутата признали виновным в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Следствие и суд установили, что в ноябре 2019 года в селе Сотнур Волжского района депутат, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, превысил скорость. Не справившись с управлением, он выехал на обочину и сбил 16-летнего подростка. От полученных повреждений несовершеннолетний умер на месте.

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