Адвокат сообщил, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым примет любой приговор суда

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, примет любой приговор суда в отношении артиста. Об этом сообщил журналистам представитель потерпевших Александр Добровинский.

"Мы решили, что согласимся с оценкой прокурора и примем приговор суда по наказанию", - сказал он.

Добровинский представляет трех потерпевших по делу - вдовы, брата и старшего сына Захарова. "Мы подготовили гражданские иски от трех потерпевших. Сумма будет обсуждаться", - сказал адвокат.

Также по делу потерпевшим признан младший сын Захарова. Его адвокат Сергей Аверцев сообщил ТАСС, что они также определят сумму исковых требований в ближайшее время. При этом он утверждает, что на его доверителя по непонятным причинам до сих пор оказывается давление со стороны адвокатов Ефремова.

Суд в среду перенес предварительное слушание по делу артиста на 30 июля. Дело Ефремова насчитывает пять томов. Как уточнил Добровинский, только на просмотр приложенных к делу видеозаписей уходит семь часов.