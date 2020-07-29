В Подмосковье задержали сотрудников морга, вымогавших деньги за подготовку тел к похоронам

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Следователи задержали трех сотрудников морга в подмосковном Орехово-Зуеве, незаконно получавшие деньги от родственников умерших за подготовку тел к похоронам. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области задержаны два лаборанта и врач-патологоанатом патологоанатомического отделения Давыдовской районной больницы, подозреваемые в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сообщила Врадий.

По данным следствия, сотрудники морга систематически получали от родственников умерших людей деньги за подготовку тел к захоронению. "Они сообщали гражданам, что денежные средства следует передать им на руки в размере 12,5 тыс. рублей и якобы в дальнейшем они сами проводят их через кассу", - сообщила представитель ГСУ. Деньги в кассу не поступали, либо поступали не в полном объеме, так как по прейскуранту стоимость подготовки тела к захоронению в несколько раз дешевле. Схема получения денег таким образом была поставлена на поток.

На допросе подозреваемые признали вину. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.