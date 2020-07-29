Ефремову могут назначить другого адвоката

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Слушания по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, не будут постоянно переносить из-за неявки его адвокатов, ему могут назначить другого защитника. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский.

"Переносить постоянно слушания из-за отсутствия тех или иных адвокатов не будут. Я соглашусь с прокурором в том, что если защита господина Ефремова не появится до 3 августа (в течение 5 суток), то ему назначат адвоката по ст. 51 УПК", - сказал он.

В среду в Пресненском суде должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, однако из-за неявки его адвокатов оно перенесено на 14:15 мск 30 июля. Ранее защитник актера Эльман Пашаев сообщил, что заявил в суд ходатайство с просьбой перенести слушания на другую дату после 5 августа.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.