В одном из районов Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки чумы свиней

ТАСС, 29 июля. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сергиевском районе Самарской области, где зафиксирован очаг африканской чумы свиней, сообщает в среду ГУ МЧС региона.

"На территории частного подворья муниципального района Сергиевский установлен факт гибели свиньи, получен положительный результат на африканскую чуму свиней. С 29 июля на территории района вводится режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в районе проводятся карантинные мероприятия.

Болезнь, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию в 2007 году. Вспышки заболевания обнаруживают периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожают во избежание дальнейшего распространения болезни.