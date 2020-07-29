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ДТП с участием Михаила Ефремова

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым продолжит добиваться признания ее потерпевшей

Ирина Стерхова назвала отказ артиста от признания вины "немужским поступком"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Гражданская жена погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Ирина Стерхова продолжит добиваться того, чтобы ее признали потерпевшей по делу.

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"Я буду добиваться признания потерпевшей. Сергей жил со мной и содержал меня", - сказала она ТАСС. По ее словам, она хотела бы посмотреть в лицо Ефремову. "Я бы сказала ему, что пить меньше надо", - сказала она, назвав отказ артиста от признания вины "немужским поступком".

Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил ТАСС, что Ефремов сначала признал вину, а затем отказался от этого, что зафиксировано в материалах дела. В настоящее время в деле четверо потерпевших - вдова, брат и двое сыновей погибшего в ДТП Сергея Захарова.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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