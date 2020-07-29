В Анапе перевернулся катер с пассажирами

ТАСС, 29 июля. Катер с десятью пассажирами перевернулся в Черном море в Анапе, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"27 июля в акватории Черного моря в районе причала Анапы на катере "Касатка-1" оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, связанные с перевозкой 10 пассажиров, в том числе четырех малолетних детей", - сообщила Марковская.

В 500 метрах от берега катер на большой скорости опрокинулся на волнах. Все пассажиры оказались за бортом. "По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал", - добавила представитель ММСУТ. Возбуждено уголовное дело.