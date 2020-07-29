Адвокат стороны потерпевших продемонстрировал по ТВ бумагу с признанием Ефремовым вины

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Представитель потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский продемонстрировал в телеэфире документ, в котором, по словам адвоката, Ефремов признает свою вину.

"Только что принесли вот это объяснение. Внизу господин Ефремов [написал]: <...> "Сам виноват, увы", - процитировал Добровинский и показал соответствующий документ в камеру в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1". Надпись, выполненная, по словам Добровинского, рукой Ефремова, сделана под пунктом "Сведения, имеющие отношение к делу об административном правонарушении".

"Это подпись господина Ефремова, это 73-я страница, по-моему, первого тома", - указал Добровинский. Ранее адвокат заявлял, что в материалах дела зафиксировано, что Ефремов сначала признал вину, но затем отказался от признания.

В среду в Пресненском суде должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, однако из-за неявки его адвокатов заседание перенесено на 14:15 мск 30 июля. Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что заявил в суд ходатайство с просьбой перенести слушания на другую дату после 5 августа. Как заявил ранее Добровинский, Ефремову могут назначить другого защитника, если его адвокаты будут постоянно просить о переносе заседаний из-за неявки.