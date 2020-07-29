В Забайкалье задержали мужчину, который ранил ребенка из пневматической винтовки

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Следователи в Забайкалье задержали 59-летнего жителя Приаргунского района, который ранил в грудь из пневматической винтовки девятилетнего мальчика. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"По данным следствия, 27 июля 2020 года в поселке Приаргунск подозреваемый выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика, в результате чего ребенок госпитализирован с проникающим пулевым ранением грудной клетки. Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Хозяин машины сделал ребенку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки", - сказал Марков.

Мужчину задержали на 48 часов, винтовка изъята. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

"Опрошен пострадавший мальчик, его родители, другие свидетели и очевидцы. Допрошен подозреваемый. Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.