Пьяный мужчина распылил газовый баллончик в вагоне московского метро

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали 52-летнего жителя Подмосковья, который в нетрезвом состоянии распылил содержимое газового баллончика в пассажиров метро. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступила информация о том, что в вагоне электропоезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена, неизвестный беспричинно распылил в сторону пассажиров содержимое газового баллончика, - сказали в пресс-службе. - Злоумышленник был задержан полицией на платформе станции метро "Пролетарская". Трое очевидцев произошедшего, указавшие на мужчину, позже в отделе полиции написали заявления".

У задержанного изъят аэрозольный баллончик. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Также в отношении задержанного составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").