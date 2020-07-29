Прокуратура нашла нарушения в работе фирмы, чей автобус врезался в опору моста в Туле

ТУЛА, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Миг "Тулатранс", автобус которой 17 июня врезался в опору моста в Туле, в результате чего девять пассажиров пострадали, не проводила техосмотр транспорта пред отправкой в рейс, а водители работали сверхурочно и без прохождения медосмотра. По данным фактам, выявленным в ходе проверки, возбуждены четыре административных дела, сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"Установлено, что в нарушение требований лицензионного законодательства на предприятии не осуществлялся предсменный контроль технического состояния транспортных средств, водители автобусов не проходили послерейсовый медицинский осмотр. <...> Продолжительность рабочего времени водителей превышала установленную норму, они привлекались к работе в выходные дни без письменных распоряжений, сокращалось время междусменного отдыха", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

По данным пресс-службы, также выявлены факты того, что в рейсы выпускались автобусы с демонтированными ремнями безопасности, трещинами на лобовом стекле, неработающими габаритными огнями. По материалам проверки возбуждены четыре административных дела в отношении компании "Миг "Тулатранс" и ее должностных лиц, в том числе по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ ("Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности"), ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ ("Осуществление перевозок пассажиров с нарушением правил обеспечения безопасности"). Нарушения в текущей деятельности фирмы полностью устранены, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 17 июня пассажирский автобус врезался в опору моста на Алексинском шоссе в Туле, в результате ДТП пострадали девять человек. Следственное управление СК РФ по Тульской области и прокуратура региона в тот же день начали процессуальные проверки по факту происшествия.