В КЧР восстановили движение на трассе, нарушенное из-за поваленных деревьев

ЧЕРКЕССК, 29 июля. /ТАСС/. Движение на участке дороги А-156 в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики, которое ранее нарушилось из-за поваленных сильным ветром деревьев, восстановили. Об этом ТАСС сообщил инспектор управления ГИБДД МВД по КЧР Ибрахим Токов.

"Движение на участке от 33-го до 37-го км федеральной дороги А-156 на подъезде к городу Черкесску от Р-217 "Кавказ" полностью восстановлено", - сказал Токов.

В региональном управлении МЧС ранее сообщили, что во вторник около 20:00 сильный ветер повредил крыши детского сада, школы и дома культуры в Ногайском районе Карачаево-Черкесии. Ветер повалил деревья на участке дороги А-156 при подъезде к городу Черкесску от Р-217 "Кавказ", в связи с чем было затруднено движение автомобилей.

Как ранее рассказали в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ" в 11 населенных пунктах Адыге-Хабльского, Хабезского и Прикубанского районов республики из-за сильного ливня и ветра произошло частичное отключение электроэнергии. Специалисты компании ведут восстановительные работы. Подача электроэнергии частично восстановлена.

В среду глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений в некоторых населенных пунктах республики. Он поручил членам оперативного штаба по ЧС совместно с главами местных администраций разработать план восстановительных работ по каждому объекту, лично контролировать работы.