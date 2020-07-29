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В Оренбуржье возбудили уголовное дело после смерти шестилетнего ребенка в больнице

Ребенок умер 6 июля

ОРЕНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства смерти шестилетнего ребенка в больнице Соль-Илецка Оренбургской области после операции по удалению аппендицита, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по результатам рассмотрения сообщения о смерти малолетнего ребенка в городе Соль-Илецк Оренбургской области", - сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что шестилетний ребенок умер в отделении реанимации городской больнице Соль-Илецка 6 июля. В медицинское учреждение мальчик поступил днем ранее с температурой и жалобами на боли в области живота. Вечером того же дня ребенку была проведена операция по удалению аппендицита. "В рамках уголовного дела изъяты медицинские документы, назначены необходимые экспертизы, которые позволят установить причинно-следственную связь. Следователи устанавливают полную картину произошедшего", - сказано в сообщении.

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