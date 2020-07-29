Прокурор просит более 9 лет колонии для студента из США, напавшего на полицейских в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Гособвинение во вторник попросило девять лет и восемь месяцев колонии студенту из США, который обвиняется в нападении на полицейских на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Головинском районном суде, где рассматривается дело.

"В ходе прений сторон гособвинитель потребовал переквалифицировать действия Рида на ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти, опасного для жизни или здоровья") и назначить ему наказание в виде девяти лет и восьми месяцев колонии", - сказали агентству. В суде пока рассматривают дело по части 1 той же статьи, которая квалифицирует его действия как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти.

По версии следствия, в августе прошлого года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца доставляли в отдел полиции, он в машине напал на водителя и его напарника. В отношении американца было возбуждено уголовное дело, он был заключен в СИЗО.

Рид - студент университета Северного Техаса. Прибыл в Россию по туристической визе, которая действует до сих пор. Как говорится в материалах дела, он проживал в Москве неподалеку от Ленинградского шоссе в квартире своей девушки. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на отца студента, 28-летний Рид ранее проходил службу в Корпусе морской пехоты США. Родственники задержанного считают выдвинутые обвинения ложными и просят администрацию США "уделить внимание этому делу".