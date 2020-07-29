В Москве арестован сын экс-чиновника из Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО сына экс-главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки из МГИМО весной 2018 года. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, обвиняемый арестован на два месяца.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении обвиняемого Меджидова Муртузали Мухтаровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 сентября 2020 года", - сказала собеседница агентства.

В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на четвертом этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком. Однако тогда уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".

Муртузали Меджидова, который является бывшим молодым человеком студентки, задержали накануне утром. Ему предъявлено обвинение в убийстве.