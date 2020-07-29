Один человек погиб при столкновении легковушки и "КамАза" в Подмосковье

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик "КамАз" столкнулись на автодороге в Ногинском районе Подмосковья, в результате ДТП погиб один человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 11:25 поступила информация о том, что в Ногинском районе на 7-м километре автодороги по направлению к станции "Купавна-Бисерово" водитель автомобиля Hyundai Solaris не уступил преимущественное движение грузовой автоцистерне "КамАз", в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств с последующим опрокидыванием. Водитель легкового автомобиля погиб", - сказал собеседник агентства.

Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.