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Один человек погиб при столкновении легковушки и "КамАза" в Подмосковье

Обстоятельства ДТП устанавливаются

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик "КамАз" столкнулись на автодороге в Ногинском районе Подмосковья, в результате ДТП погиб один человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 11:25 поступила информация о том, что в Ногинском районе на 7-м километре автодороги по направлению к станции "Купавна-Бисерово" водитель автомобиля Hyundai Solaris не уступил преимущественное движение грузовой автоцистерне "КамАз", в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств с последующим опрокидыванием. Водитель легкового автомобиля погиб", - сказал собеседник агентства.

Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

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