ФСБ задержала сторонников ИГ, готовивших убийства российских военных и правоохранителей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Участники террористической ячейки, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В Санкт-Петербурге пресечена деятельность причастных к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик", - уточнили в ФСБ.

Они также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур.

"Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО", - подчеркнули в ФСБ.

Спецоперация была проведена ФСБ совместно с МВД в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). По месту проживания фигурантов дела изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности.