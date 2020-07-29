В Крыму задержан полицейский по подозрению в получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Полицейский задержан в Крыму по подозрению в получении взятки в 3 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что оперуполномоченный намеревался получить от предпринимателя через своего знакомого, привлеченного им в качестве посредника, взятку в размере 3 млн рублей за непроведение в отношении него дальнейших оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела. Должностное лицо городского управления МВД и посредник задержаны с поличным. Деньги, переданные в качестве взятки, у последнего изъяты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждены уголовные дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), а также в отношении 39-летнего жителя Симферополя по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").

По местам жительства подозреваемых лиц проведены обыски, им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, следствием устанавливаются все значимые обстоятельства, в том числе проверяется причастность к совершенным преступлениям иных лиц.