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ФСБ показала видео задержания сторонников ИГ, готовивших нападения на силовиков

В кадр попали семь предполагаемых злоумышленников
' ЦОС ФСБ/ТАСС'

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. ФСБ показала видео спецоперации по задержанию в Санкт-Петербурге уроженцев одной из среднеазиатских республик, которые, по версии следствия, были сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" и готовили убийства российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Как следует из видеозаписи, задержания проводились в жилых помещениях. На видео - семеро задержанных, лежащих на полу в наручниках.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что после совершения преступлений подозреваемые собирались выехать в одну из стран ближневосточного региона и примкнуть к боевикам международной террористической организации.

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