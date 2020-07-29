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Экс-главу НИИ точных приборов отправили под домашний арест по делу о растрате

Анатолию Шишанову грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест бывшего генерального директора входящего в госкорпорацию "Роскосмос" НИИ точных приборов Анатолия Шишанова, который обвиняется в растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

"Суд избрал в отношении Шишанова меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 августа", - сказала она.

Как следует из базы данных суда, Шишанов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная организованной группой или в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно информации на сайте Московского авиационного института, где преподает Шишанов, должность гендиректора НИИ точных приборов он занимал с 1994 по 2019 год. Шишанов - Герой социалистического труда, Герой Советского Союза и Герой России.

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