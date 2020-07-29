Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД опаздывают из-за человека на путях

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Электропоезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении МЖД следуют с опозданиями из-за инцидента с пешеходом. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), человек переходил пути в неположенном месте на станции Рижская и был сбит поездом.

"На Рижском направлении и МЦД-2 поезда следуют с увеличенным интервалом из-за человека на пути. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте. Локомотивная бригада электропоезда подала светозвуковые сигналы, применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным, наезда избежать не удалось", - сказал собеседник агентства.

Там добавили, что для оказания медицинской помощи были вызваны представители экстренных служб. После незапланированной стоянки поезд продолжил движение.

"МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести движение в график. Просим пассажиров соблюдать правила безопасности и переходить пути в строго установленных местах", - сказали в пресс-службе.