Экс-глава отдела полиции в Чехове осужден за мошенничество на 6 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к трем годам и трем месяцам колонии бывшего начальника отдела полиции в Чехове за мошенничество на 6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Приговором суда бывшему начальнику Столбовского отдела полиции Чехова назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишение специального звания подполковника полиции", - сообщила Иванова.

50-летнему соучастнику назначено три года колонии общего режима. В зависимости от роли каждого они обвинялись по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов").

Следствие и суд установили, что полицейский со своим знакомым с сентября 2014 года по август 2016-го получили у двух граждан часть суммы в размере 6 млн рублей, обманув их насчет возможности повлиять на решения о проведении правоохранительными органами мероприятий по фактам возможных противоправных действий при получении страховых выплат. 16 мая 2019 года обвиняемые назначили встречу с потерпевшими для получения оставшихся денег, где были задержаны с поличным. В ходе следствия проведено более 15 обысков, в том числе по месту жительства бывшего начальника Столбовского отдела полиции, где были обнаружены боеприпасы.