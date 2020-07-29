Причиной массовой гибели птиц в зоопарке Калининграда стало нападение стаи бродячих собак

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Экспертиза установила, что причиной гибели 18 водоплавающих птиц в Калининградском зоопарке стало нападение бродячих собак, сообщила в среду пресс-служба учреждения на официальном сайте.

Во вторник сообщалось о том, что на малых прудах зоопарка, где располагаются водоплавающие из отряда гусиных и гусеобразных, нашли 18 погибших птиц - девять домашних и столько же диких.

"Экспертиза установила, что птицы погибли от нападения бродячих собак. Двух бродячих собак ночью обнаружила охрана и выдворила их с территории. Камеры видеонаблюдения зафиксировали перемещение безнадзорных животных по территории", - рассказали в зоопарке.

В нем сообщили, что "охранное предприятие готово возместить ущерб от падежа птиц".

Сотрудники зоопарка после случившегося провели тщательный осмотр ограждения по всему периметру зоопарка и установили дополнительную защиту в слабых местах, информировала администрация.

Калининградский зоопарк - один из трех исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга). Располагается на территории бывшего Кёнигсбергского зоопарка, который был основан немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. Калининградский зоопарк занимает территорию в 16,37 га, в коллекции насчитывается более 2 тыс. животных почти 300 видов.