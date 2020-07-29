Присяжные признали экс-замначальника УФСИН по Петербургу виновным в убийстве

ТАСС, 29 июля. Коллегия присяжных признала бывшего замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко и бизнесмена Игоря Захарова виновными в убийстве сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова, курировавшего строительство крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты". Об этом журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Сергея Мойсеенко и Игоря Захарова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 4 и 5 ст. 33, п. "к" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия")", - сказано в сообщении.

В прошлом году Ленинградский областной суд рассматривал дело об убийстве сотрудника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, курировавшего строительство СИЗО «Кресты» в Колпинском районе Петербурга. Помимо Мойсеенко, которому было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству Чернова, еще одним фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. Следствие полагало, что Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова, Садыков обратился за помощью к Захарову, который, по версии правоохранительных органов, передал ему пистолет.

Летом прошлого года присяжные огласили им оправдательный вердикт по делу Чернова, в связи с чем обоих выпустили из-под стражи в зале суда. На выходе из здания Ленинградского областного суда бывшего замначальника ГУ ФСИН снова задержали. На этот раз по делу о получении взятки при строительстве «Крестов».

В ноябре прошлого года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор Мойсеенко и Захарову и направил дело об убийстве на новое рассмотрение. В ближайшее время в отношении них будет вынесен приговор.