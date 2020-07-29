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СК возбудил уголовное дело в связи со смертью уфимца в результате падения дерева

В конце июня мужчина занимался ремонтом своего автомобиля на автостоянке на Индустриальном шоссе Уфы, когда на него упала часть сломавшегося сухого дерева. Он умер от полученных травм через две недели

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, возбудили в связи с падением дерева на жителя Уфы в июне 2020 года. Потерпевший умер от полученных травм через две недели, действиям ответственных за содержание территории лиц будет дана правовая оценка, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии в среду.

"Возбуждено уголовное дело за халатность, которая повлекла по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), по факту смерти 48-летнего уфимца в результате падения на него дерева. Как установлено следствием, в июне 2020 года потерпевший занимался ремонтом своего автомобиля на автостоянке на Индустриальном шоссе Уфы, когда на него упала часть сломавшегося сухого дерева. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице спустя две недели", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников администрации Уфы и работников организаций, которые соседствуют с указанной парковкой, а также устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшему. "В ходе расследования действиям лиц, ответственных за содержание насаждений, в том числе аварийных сухостойных деревьев, на данном участке местности, будет дана правовая оценка", - добавили в СК.

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