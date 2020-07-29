СК возбудил уголовное дело в связи со смертью уфимца в результате падения дерева

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, возбудили в связи с падением дерева на жителя Уфы в июне 2020 года. Потерпевший умер от полученных травм через две недели, действиям ответственных за содержание территории лиц будет дана правовая оценка, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии в среду.

"Возбуждено уголовное дело за халатность, которая повлекла по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), по факту смерти 48-летнего уфимца в результате падения на него дерева. Как установлено следствием, в июне 2020 года потерпевший занимался ремонтом своего автомобиля на автостоянке на Индустриальном шоссе Уфы, когда на него упала часть сломавшегося сухого дерева. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице спустя две недели", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников администрации Уфы и работников организаций, которые соседствуют с указанной парковкой, а также устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшему. "В ходе расследования действиям лиц, ответственных за содержание насаждений, в том числе аварийных сухостойных деревьев, на данном участке местности, будет дана правовая оценка", - добавили в СК.