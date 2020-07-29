Суд арестовал на два месяца мужчину, бросившего гранату в полицейских в Самаре

ТАСС, 29 июля. Суд заключил под стражу на два месяца мужчину, который устроил взрыв в жилом доме в Самаре, в результате чего пострадали его жена и двое полицейских. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что 27 июля наряд полиции выехал на вызов из-за семейного дебоша. Мужчина, находившийся в квартире, бросил в подъезд гранату, которая взорвалась. В результате супруга мужчины и сотрудники полиции получили телесные повреждения. После задержания у злоумышленника изъяли еще одну гранату.

В отношении мужчины возбуждено дело по ст. 105 ("Покушение на убийство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и ст. 222.1 ("Незаконное приобретение взрывных устройств") УК РФ. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.