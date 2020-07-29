В Воронеже бывший полицейский получил тюремный срок за мошенничество

ВОРОНЕЖ, 29 июля. /ТАСС/. Суд в Воронеже приговорил бывшего заместителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области Виталия Чермашенцева к четырем годам колонии, он признан виновным в мошенничестве на 10 млн рублей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Судом установлено, что Чермашенцев совершил хищение 10 млн рублей, принадлежащих предпринимателю <...>. Виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также с лишением на три года права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в отношении Чермашенцева ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере"). Чермашенцев с 2015 по 2019 год, будучи начальником отдела по борьбе с экономической преступностью и позднее - замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области ежемесячно получал от местного предпринимателя по 200 тыс. рублей. Он обещал оказывать его бизнесу общее покровительство.