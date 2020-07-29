На Урале возбудили дело в отношении подозреваемого в убийстве жены на глазах детей

ТАСС, 29 июля. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве своей жены на глазах двух дочерей на дороге около деревни Алексеевка в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью"), - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 29 июля на дороге около деревни Алексеевка Саткинского района в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги, подозреваемый нанес несколько ножевых ранений своей супруге, а затем нанес ей ножевые ранения на обочине дороги. От полученных ранений женщина умерла. Убийство было совершено в присутствии двух маленьких дочерей. Дети переданы матери погибшей.

"Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.