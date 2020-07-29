Обвинения в адрес экс-главы НИИ точных приборов касаются 2013-2014 годов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Претензии правоохранительных органов к экс-гендиректору НИИ точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") Анатолию Шишанову, который обвиняется в растрате, касаются его деятельности на посту главы предприятия в 2013-2014 годах. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе НИИ ТП.

"АО "НИИ ТП" подтверждает наличие вопросов у правоохранительных органов к бывшему генеральному директору АО "НИИ ТП" Анатолию Шишанову. Данные вопросы касаются его деятельности на посту генерального директора в 2013-2014 годах. Предприятие оказывает всяческое содействие правоохранительным органам", - сказали в пресс-службе.

В НИИ также отметили, что Шишанов работает на предприятии с июля 1971 года. В 2019 году срок его полномочий как генерального директора предприятия истекал, в мае 2019 года был объявлен конкурс на замещение должности генерального директора, в результате которого этот пост в августе 2019 года занял Александр Люхин.

Ранее пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Валентина Норбах сообщила ТАСС, что суд отправил Шишанова под домашний арест до 16 августа. Как следует из базы данных суда, он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная организованной группой или в особо крупном размере). Шишанову грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно информации на сайте Московского авиационного института, где преподает бывший глава предприятия, должность гендиректора НИИ точных приборов он занимал с 1994 по 2019 год. Шишанов - Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза и Герой России.

НИИ точных приборов занимается разработкой и изготовлением, а также проведением полномасштабных испытаний на воздействие различных факторов окружающей среды различных изделий: систем и комплексов автоматизированного управления космическими аппаратами; радиотехнических систем взаимных измерений для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов; радиолокационных систем самолетного и космического базирования; радиотехнических комплексов для космических систем связи; ультразвуковой медицинской аппаратуры.