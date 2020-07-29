Экс-главу Российского авторского общества Федотова приговорили к пяти годам колонии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима бывшему главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, признав его виновным в двух эпизодах мошенничества на 774 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривалось уголовное дело в особом порядке.

"Путем частичного сложения назначить Федотову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья Александра Авдотьина. Оглашение судебного решения затянулось на четыре часа из-за задержки доставки конвоем из столичного СИЗО Федотова, который с трудом передвигался с тростью.

Согласно приговору, Федотов лично разработал преступный план, являлся фактическим руководителем преступной группы, руководил соучастниками хищения, давал им указания и распределял между ними похищенные денежные средства. "Фигуранты дела подыскивали музыкальные произведения, которые фактически нигде не воспроизводились, перечисляли денежные средства на подконтрольные счета, после чего обналичивали эти деньги", - отметила судья. По данным следствия, таким образом было похищено более 770 млн рублей.

По уголовному делу, кроме Федотова, проходят его мать Вера Федотова, начальник управления обслуживания правообладателей РАО Светлана Темешова, сотрудница РАО Анжела Агейкина и предприниматель Володия Назгашвили. Суд приговорил Веру Федотову, Темешову и Агейкину к четырем годам условно, Назгашвили - к трем годам условно.

Суд не нашел отягчающих обстоятельств при вынесении приговора, а в качестве смягчающих признал деятельное раскаяние каждого из фигурантов, их частичное погашение ущерба, наличие на иждивении детей-инвалидов и состояние здоровья. Кроме того, суд зачел Федотову в срок наказания время, проведенное им в СИЗО с декабря 2018 года, из расчета день за полтора. Остальные осужденные находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. "Я пока не знаю", - ответил Федотов на вопрос ТАСС об обжаловании после оглашения судебного решения.

Согласно решению суда, иск потерпевшей стороны в лице РАО будет рассмотрен в гражданском судопроизводстве, так как по делу необходимо произвести дополнительные расчеты. Наложенные ранее аресты на имущество осужденных не сняты до погашения гражданского иска.

Об уголовном деле

Все фигуранты признали вину в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и просили рассмотреть их дело в особом порядке, который предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон.

В ходе прений сторон гособвинитель просил назначить Федотову 5,5 года колонии общего режима, для остальных фигурантов гособвинение просило по 4,5 года колонии общего режима. При этом прокурор просил учесть состояние здоровья Федотова и его деятельное раскаяние. Кроме того, он попросил удовлетворить иск потерпевшей стороны, которая, как и адвокаты, просила суд не назначать подсудимым реальное наказание. Помимо прочего, в деле также имеются положительные характеристики, подписанные в том числе Николаем Расторгуевым, Андреем Макаревичем и Натальей Касаткиной.

Как следует из приговора, подсудимые создали группу, которая заключала с фирмами и индивидуальными предпринимателями соглашения об авторских правах и право на ротацию музыкальных произведений. Затем компании и предприниматели переуступали РАО право на транслирование музыкальных треков. В действительности эти произведения художественной ценности не представляли и никогда не записывались. Тем не менее из средств РАО проводилась оплата авторских гонораров за эти произведения на подставных лиц, а Федотов и его сообщники потом обналичивали эти деньги и присваивали себе.

Ранее Федотов уже был осужден по делу о мошенничестве. 19 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и приговорил к 1,5 года колонии общего режима. 7 декабря 2017 года он был освобожден условно-досрочно. Темешова по этому делу проходила свидетелем.