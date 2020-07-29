В Пермском крае возбудили уголовные дела по факту загрязнения почвы

ТАСС, 29 июля. Участки почвы площадью 500 и 609 кв. м оказались загрязнены в Пермском крае, возбуждены уголовные дела по факту порчи земли. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратура Пермского края продолжила проведение проверочных мероприятий по информации о загрязнении химическими веществами реки Камы вблизи города Березники. <…> Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли")", - говорится в сообщении.

Специалисты зафиксировали течь неизвестного вещества на рельеф местности в районе шламонакопителя номер два АО "Березниковский содовый завод". Площадь загрязненного участка составила около 500 кв. метров.

В ходе совместной со специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора проверки удалось выявить аварийный прорыв трубопровода с разливом производственных сточных вод на почву. Авария повлекла загрязнение участка площадью 609 кв. метров. В каждом случае размер вреда, причиненного окружающей среде, составил более 1,8 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.